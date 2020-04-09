Знаменитые венские фиакры, память о прошлом и одна из туристических достопримечательностей австрийской столицы, вносят свою лепту в борьбу с коронавирусной пандемией. Кареты, запряжённые парой лошадей, остались было не у дел - с закрытием границ желающих на них покататься под звуки венского вальса туристов не стало. Но извозчики не стали сидеть сложа руки.

В отеле InterContinental, который также терпит большие убытки из-за жёстких карантинных мер, готовят ежедневно для одиноких пожилых людей около 200-300 блюд. Венские фиакры вызвались доставлять их добровольно. Для коней это тоже полезно - надо же им оставаться в форме. А пожилые бенефицианты не нарадуются: повара отеля готовят отменно, а способ доставки привносит в их жизнь свою романтику.