Знаменитые венские фиакры, память о прошлом и одна из туристических достопримечательностей австрийской столицы, вносят свою лепту в борьбу с коронавирусной пандемией. Кареты, запряжённые парой лошадей, остались было не у дел - с закрытием границ желающих на них покататься под звуки венского вальса туристов не стало. Но извозчики не стали сидеть сложа руки.
В отеле InterContinental, который также терпит большие убытки из-за жёстких карантинных мер, готовят ежедневно для одиноких пожилых людей около 200-300 блюд. Венские фиакры вызвались доставлять их добровольно. Для коней это тоже полезно - надо же им оставаться в форме. А пожилые бенефицианты не нарадуются: повара отеля готовят отменно, а способ доставки привносит в их жизнь свою романтику.
Другие No Comment
Мекка опустела
Коронавирус на колесах в Хайдарабаде
Ухань празднует окончание карантина
Мадрид в условиях изоляции: пустые улицы и призывы к сопротивлению
Рио-де-Жанейро: как пожарный веселит жителей
Мекка опустела
Коронавирус на колесах в Хайдарабаде
Ухань празднует окончание карантина
Мадрид в условиях изоляции: пустые улицы и призывы к сопротивлению
Рио-де-Жанейро: как пожарный веселит жителей
Коронавирус в Таиланде: "Пинто" спешит на помощь
Пустые улицы Глазго
Сотрудники McDonald's: "Мы рискуем нашими жизнями!"
Едины в борьбе с коронавирусом: в Индии зажгли миллионы светильников и лампад
"Спасибо, что остаетесь дома": дрон снял опустевшие улицы Барселоны
Ухань: световое шоу в честь героев
Опустевшие улицы Нью-Йорка
Опустевшая Венеция: неисчезающая красота
Барселона: карантинная вечеринка
Аэробика с полицейскими в Боготе