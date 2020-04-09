Мекка опустела

Власти Саудовской Аравии ожидают, что в ближайшие недели число заразившихся новым коронавирусом взлетит до 200 тысяч человек. Сейчас, по официальным данным, в стране заражены 2795 человек и 41 человек погиб. Во многих городах, включая столицу Эр-Рияд, действует круглосуточный запрет выхода из помещений. Дороги в священные города мусульман Мекку и Медину перекрыты, паломничества приостановлены. Состоится ли намеченный на конец июля хадж, в котором в прошлом году приняли участие около 2,5 миллионов паломников, пока неизвестно.
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