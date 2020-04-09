Евробонды: солидарность или риск?

Единый долговой инструмент для спасения экономики, пострадавшей от пандемии — это проявление европейской солидарности или непродуманный риск? Министры финансов стран еврозоны вновь пытаются разработать общую стратегию.

За солидарное распределение долгов выступают Италия, Испания и Франция.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил: "Чрезвычайный характер сложившейся ситуации требует от нас решимости в принятии новых мер, иначе наш союз окажется в опасности. Нам нужны непоколебимая солидарность и стопроцентное подтверждение тому, что политика сплоченности, которая определяет нас как социальный проект — это больше, чем слова".

Нидерланды требуют привязать распределение льготных кредитов Европейского стабилизационного механизма к обязательству проведения среднесрочных экономических реформ в таких странах, как Италия, где госдолг еще до эпидемии составлял 130% ВВП.

Париж такую позицию осуждает, но верит в общий успех. Накануне министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил: "Необходимо разработать масштабный план европейской солидарности. Мы вели переговоры всю ночь и не добились результата, мы попробуем обсудить все еще раз и я уверен, что придем к согласию".

Министр финансов Нидерландов Вопке Хёкстра объясняет: "По поводу выпуска так называемых евробондов существует много разных точек зрения, много споров ведется вокруг антикризисного фонда, куда компании могут обращаться, если дела идут совсем плохо".

Италия, в свою очередь, отказывается от долгосрочных условий для кредитных линий.

А глава ЕЦБ Кристин Лагард выразила уверенность, что проявление солидарность служит интересам каждой страны ЕС.