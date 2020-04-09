Пасха во время пандемии

Нынешние пасхальные выходные для многих европейцев будут мало похожи на праздник: церкви повсеместно закрыты, массовые ритуальные шествия и службы отменены. Но и разведённые по домам карантинными мерами, люди пытаются отпраздновать Пасху, возместить недостающее семейным теплом.

Дороги в Словакии заблокированы: в рамках борьбы с распространением коронавируса правительство предписало ограничить поездки и не уезжать на пасхальные каникулы в другие районы страны. Те, кто по той или иной причине всё же пустились в путь, выстаивают в длинных пробках, ожидая проверки. Особый контроль полиции и военных будет действовать до понедельника.

Главные туристические регионы Ирландии объявили, что не будут принимать приезжих в пасхальные выходные. В Бандоране на побережье Атлантики уже выразили беспокойство по поводу роста числа людей, пересекающих границу. Город сильно зависит от туризма, и обычно на Пасху здесь особенно многолюдно. Но сейчас улицы Бандорана пустынны, отели и магазины закрыты.

В испанской Малаге в эти предпасхальные дни непривычно малолюдно. Одна из улиц города, которая по иронии судьбы называется Христос Эпидемии, заселена многочисленными братствами. Но лишь небольшая группа верующих пришла на этот раз помолиться в часовню Христа Спасителя.

L’encens, le parfum de la fleur d’oranger, le son des tambours 🥁… Faites l’expérience des traditions malaguènes ! Nous souhaitons partager avec vous les plus belles photos et vidéos des confréries de #Málaga. Vivez la #SemaineSainte depuis chez vous. #RestezChezVouspic.twitter.com/4cUcV4VeyT — Visitez Costa del Sol (@visitezcostasol) April 8, 2020

Пасху в Малаге традиционно встречают пышно: в Страстую неделю в город съезжаются около полумиллиона гостей, а длинные красочные процессии растягиваются на километры. И хотя шествий на этот раз не будет, жители не отказались от идеи отметить праздник всем миром: пасхальную неделю они проводят на балконах.