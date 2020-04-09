В России начали переливать плазму крови больным COVID-19

В России начали переливать пациентам с новым коронавирусом плазму крови доноров, которые уже переболели COVID-19. Таким образом врачи хотя ускорить выработку антител для выздоровления людей, которые находятся в тяжёлом состоянии. Первые несколько процедур переливания плазмы крови прошли в московском Институте скорой помощи имени Склифосовского.

Те пациенты, которые находятся на грани между неинвазивной вентиляцией лёгких и переходом на инвазивную вентиляцию, — они как раз в первую очередь у нас являются акцепторами этой плазмы. Это очень важно, потому что лучше пройти без инвазивных методов искусственной вентиляции и попытаться улучшить состояние больных так. Сергей Петриков директор института Склифосовского

В московском департаменте здравоохранения подчеркивают, что речь идёт о тестовой технологии, которая опирается на исследования специалистов из Китая, Германии и США. Глава ведомства Алексей Хрипун уверяет, что «есть все основания ожидать положительных результатов, но для этого требуется время».

Перспективы лечения пациентов с COVID-19 с использованием донорской плазмы крови собираются изучить и в Петербурге. Как сообщил директор медицинского центра имени Алмазова Евгений Шляхто, сбор биоматериала должен начаться на следующей неделе.