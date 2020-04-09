Лукашенко: "Жрать что будем?"

Минск в эти дни разительно отличается от многих других столиц мира: люди спешат по своим делам, хотя многие носят маски. Никаких ограничений в связи с пандемией коронавируса белорусские власти вводить не стали, утверждая, что вспышка COVID-19 в стране находится под контролем.

Президент Александр Лукашенко заявил, что "самая опасная эпидемия - это паника". Он считает, что последствия карантина могут оказаться опаснее самого заболевания:

"У нас тут разглагольствуют: "Карантин, комендантский час!" и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем? (...) Не только отдельные чиновники международных организаций заговорили о голоде в ближайшей перспективе, но уже все талдычат, и вчерашние самые развитые передовые страны, и их лидеры".

По официальным данным, за последние сутки число заразившихся коронавирусом в Республике Беларусь увеличилось почти на 400 и достигло примерно 1500. 16 человек скончались.

В стране проведено около 49 000 тестов на коронавирусную инфекцию, для которых задействованы 13 лабораторий.

На стационарном лечении находится 1 331 человек, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 139 человек.

Жители страны надеются, что вакцинация против туберкулёза (БЦЖ) которая проводится всем новорожденным на бесплатной основе, может повысить сопротивление заражению. Учёные рассматривают такую версию, но пока не комментируют её, отмечая, что необходимо провести исследования и испытания, результаты которых будут получены не ранее, чем через полгода.