Американский апокалипсис: 2 000 умерших за сутки

Почти 2 000 летальных исходов зарегистрированы за последние 24 часа в США, это самый высокий суточный показатель смертности в мире с момента начала пандемии COVID-19. В одном Нью-Йорке за сутки умерли несколько сотен человек, а всего в городе от коронавирусной инфекции скончались больше жителей, чем в результате терактов 11 сентября.

Марианна живет в Нью-Йорке, вот ее свидетельство.

Мы еще до сих пор не осознали, какую опасность представляет нынешняя эпидемия. И если сейчас вспомнить, что происходило после сентябрьских терактов почти 20 лет назад, то сейчас, как мне кажется, по степени влияния на всех нас это едва ли не худшая ситуация. Марианна жительница Нью-Йорка

У больниц приготовлены фуры, оборудованные холодильными установками, это - временные морги, а чтобы похоронить умерших, власти рассматривают возможность использовать вот это кладбище в качестве временного погоста.

Virus Outbreak New York Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. John Minchillo

На Харт-айленд власти горорда намерены организовать временное кладбище для скончавшихся в результате пандемии Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved Seth Wenig

В кафедральном соборе Иоанна Богослова развернут полевой госпиталь, в котором могут принять до двух сотен пациентов с COVID-19.

Траурные настроения и на Уолл-стрит, биржевые индексы падают, как и цены на нефть, и когда вектор переменит направление, никто предсказать не берется.

Всего в США на утро среды, как сообщает университет Джонса Хопкинса, насчитывается свыше 400 тысяч тысяч заразившихся коронавирусной инфекцией (400 540).

По оценкам эпидемиологов, всего число летальных исходов в США может достигнуть 240 тысяч человек.