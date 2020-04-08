В ночь на 8 апреля жители Земли могли наблюдать "розовую суперлуну", когда полная или новая Луна совпадают с перигеем - моментом наибольшего сближения Земли с ее естесственным спутником. В это время Луна кажется наблюдателям на Земле на 14% больше и на 30% ярче, чем обычно.

Это связано с тем, что ее орбита имеет эллиптическую форму, из-за чего спутница Земли периодически отдаляется или сближается с нашей планетой. В момент максимального сближения, которое астрономы называют пергиеем, она находится примерно на 50 тысяч километров ближе, чем в апогее, точке максимального удаления от Земли.

Астрономическое явление было видно в обоих полушариях Земли. По данным Московского планетария, москвичи могли увидеть суперлуну в среду в 05:36 мск.

Над Бельвуа́р-Каслом в Лестершире, Англия, видна "розовая суперлуна". AP Danny Lawson

Суперлуна видна за офисным зданием в Канзас-Сити, штат Миссури, 7 апреля 2020 года. AP Charlie Riedel

Суперлуна над Никосией, Кипр. AP Petros Karadjias

Москва, Россия. AP Alexander Zemlianichenko

Суперлуна видна за статуей римского бога Меркурия, установленной на вершине башни отеля, в Нэшвилле, штат Теннесси. AP Mark Humphrey

Девушка остановилась, чтобы посмотреть на суперлуну в Зиверсдорфе, Восточная Германия. AFP