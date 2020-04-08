COVID-19: Альтернативы режиму изоляции пока нет

В Италии продолжается динамика снижения количества как умерших от COVID-19, так и новых случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки на Апеннинах от коронавирусной инфекции скончались 542 человека, это второй самый низкий суточный показатель с 19 марта.

Новых случаев заражения за сутки было выявлено 3836. Это чуть больше, чем в два последних дня, но является третьим самым низким суточным показателем с 17 марта.

Во Франции за сутки от COVID-19 скончался 541 человек (эта цифра учитывает только больничные смерти), общее число умерших с начала эпидемии, по официальным данным, выросло до 10869.

В эти условиях правительство Франции пока не видит альтернативы продлению общенационального режима изоляции после 14 апреля. Об этом, выступая в Сенате, заявил премьер-министр Эдуар Филипп. Он отметил, что ограничения положительно повлияли на динамику распространения пандемии, а прирост числа пациентов в реанимации стабилизируется. Власти опасаются, что с прекращением режима изоляции темпы распространения инфекции резко увеличатся.

В больницах Великобритании скончались свыше 7 тыс. пациентов с коронавирусом, а инфекция выявлена более чем у 60 тыс. человек. Медики призывают всех строго соблюдать режим изоляции в надежде снизить темпы распространения болезни.