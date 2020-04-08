Ещё одно обрушение моста в Италии: на этот раз обошлось без жертв

В результате обрушения автомобильного моста на севере Италии пострадал один человек. Конструкция протяжённостью около 200 метров развалилась утром в провинции Масса-Каррара в Тоскане. Агентство ANSA отмечает, что это участок автотрассы регионального значения.

Обычно в будний день движение по этом мосту через реку Магра оживлённое, но сейчас в условиях мер борьбы с пандемией машин было мало. В момент обрушения здесь проезжали два грузовых фургона. Один из водителей доставлен в больницу Пизы.

Состояние дорожной инфраструктуры в Италии стало одной из важных политических тем после обрушения в августе 2018 автомобильного моста в Генуе — тогда в результате катастрофы погибли 43 человека.