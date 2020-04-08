Когда закончится карантин в Европе?

Когда Европа сможет вернуться к нормальной жизни? Во вторник, за неделю до окончания действующего режима ограничений в Италии, премьер-министр Джузеппе Конте провел совещание с учеными. Итальянские медики говорят, эпидемиологическая кривая перешла в стадию снижения, но этого удалось добиться только благодаря строгим мерам социального дистанцирования и карантин необходимо продлить, возможно, до тех пор, пока не будет разработана вакцина

Между тем правительство Италии выделило почти 700 миллиардов евро на поддержку населения и малых и средних предприятий в условиях пандемии.

"Потребуется очень много времени, чтобы распределить миллионы доз вакцин по всему миру. А на создание самой вакцины в лучшем случае уйдет 18 месяцев", — говорит профессор Массимо Андреони, глава отделения инфекционных заболевание в поликлинике университета Тор Вергата в Риме.

Во Франции экономика вошла в рецессию. Но руководитель Главного управления здравоохранения страны Жером Саломон заявил, что пик эпидемии не пройден и о снятии карантина пока говорить рано.

Палата депутатов парламента Чехии приняла решение продлить режим чрезвычайной ситуации до 30 апреля. Премьер-министра Адрей Бабиш сообщил, что в ближайшие три недели в республике не следует ожидать серьезного улучшения эпидемической ситуации.

Вместе с тем в других европейских странах забрезжил свет в конце тоннеля. Власти Дании и Норвегии объявили об планах снять некоторые ограничения.

Несмотря на то, что в Дании в июне не состоится ежегодный культурный и музыкальный фестиваль в Роскилле, власти сообщили, что детские сады и начальные школы откроются 15 апреля. В Норвегии это произойдет 20-го апреля. Парикмахерские и другие услуги будут доступны в конце месяца.

В Греции говорят о возможности снятия карантина в мае, но только при условии, что до того времени жители страны продолжат соблюдать строгие меры.

Уже сейчас очевидно, что восстановление после болезни будет тяжелым. Крупнейший авиаконцерн Европы Luftnansa заявил, что для преодоления экономических последствий закроет свое бюджетное подразделение Germanwings и и сократит объём парка воздушных судов.