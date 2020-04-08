Еврогруппа не достигла согласия о пакете помощи экономике ЕС

Еврогруппа не достигла консенсуса о пакете мер по спасению экономики зоны единой европейской валюты, в который должны были войти около €100 млрд, предназначенные для финансирования рынка рабочей силы, Европейский инвестиционный банк должен открыть кредитную линию на €200 млрд для поддержки малого и среднего бизнеса, третья "корзина" мер - в ней €240 млрд, это помощь менее устойчивым странам, а рычагом выступает Европейский стабилизационный механизм.

Обращение председателя Еврогруппы Мариу Сентену оказалось неуслышанным.

Я призываю министров, участвующих в дискуссии, продемонстрировать преданность провозглашенным целям и идеям, мы также подчеркиваем, что сейчас не время вести национальную бухгалтерию по старому, делая вид, что ничего не происходит. Европа, объединяя усилия, должна показать тем, кто живет в ней, что в состоянии их защитить. Мы обязаны быть в этой ситуации на высоте. Мариу Сентену Председатель Еврогруппы

Германия и Нидерланды полагают, что спасение экономик таких государств континента, как Италия и Испания, находится прежде всего в руках Рима и Мадрида, в отношении же главного тезиса - что восстановление экономики ЕС после кризиса определит будущее всего сообщества, наблюдается консенсус.

ТАСС передает из Брюсселя, что Еврокомиссия уже начала проработку сценария, если пандемия вызовет спад , составляющий 2,5% ВВП ЕС.