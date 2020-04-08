В Испании за последние сутки от COVID-19 скончались 757 человек

За последние 24 часа в Испании от COVID-19 погибли 757 человек, сообщил Минздрав страны в среду. За сутки число инфицированных выросло на 6 180.

Всего зафиксировано 146 690 случаев заражения новым коронавирусом. Скончались 14 555 человек, 48 021 пациент выздоровел.

В стране второй день подряд отмечен рост летальных исходов, однако далеко не такой резкий, как ранее.

Мария Хосе Сьерра, координационный центр по ЧС минздрава Испании:"

Согласно новым данным, которые мы получили, рост числа новых случаев за сутки прежний, 4%. При этом рост числа госпитализированных уже несколько дней остаётся немного меньше, на этой неделе он сохраняется на уровне 3%".

Карантинный режим в королевстве был введён больше трёх недель назад.

В крупных городах Испании продолжают развёртывать временные больницы для лечения COVID-19. В Мадриде для этих целей переоборудовали выставочный центр, где прежде проходили ярмарки, форумы и недели моды. Теперь там 5500 коек и несколько отделений интенсивной терапии.

Оркестр столичной полиции в фойе комплекса играет для работающих там медиков.