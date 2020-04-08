Свадьба в Кёльне во время карантина

Из-за пандемии приходится откладывать планы и менять образ жизни, но для кого-то такие сложности - повод доказать свою уверенность в будущем, например официально зарегистрировать свой брак. В мэрии Кёльна по выходным проводится более половины запланированных ранее церемоний бракосочетания, несмотря на то, что на них могут присутствовать только свидетели, а родственников и друзья приглашать нельзя.

Маттиас и Сара решили не отменять свою свадьбу даже после того, как один из свидетелей не смог выехать из Франции. И транслировали церемонию онлайн.

"В условиях пандемии церемония бракосочетания становится даже более романтичной, потому что жених и невеста могут полностью сконцентрироваться на себе и происходящем", - говорит служащая ЗАГСа Мартина Кёстлер.

Молодожены Маттиас и Сара радуются жизни: "Сейчас мы просто вернемся домой и это прекрасно!"

Ограничительные меры в Германии действуют до 19 апреля. До этого же срока запрещены церковные бракосочетания.