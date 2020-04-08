Кризис в авиаиндустрии из-за пандемии

Около 25 миллионов человек во всем мире могут потерять работу из-за снижения объема авиаперевозок, предупреждает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Почти треть из 2,7 млн сотрудников авиалиний уже лишились работы либо вынуждены находиться в отпуске без содержания. В Европе кризис затронет 5,6 млн рабочих мест, связанных с авиаиндустрией.

Объем требований возврата денежных средств за неиспользованные билеты составит около 35 миллиардов долларов. Директор IATA выразил надежду, что пассажиры согласятся на получение ваучеров.

Крупнейший авиаконцерн Европы Luftansa сообщил, что из-за кризиса закрывает свое бюджетное подразделение Germanwings и сокращает состав парка воздушных судов, но пока не знает, что будет делать с 18 самолетами, которые уже не выйдут маршрут. Пока простаивают 700 из 760 самолетов авиагруппы. Руководство концерна уверено, что на восстановление прежнего объема авиаперевозок уйдут годы.

И даже такое экономически успешное предприятие как немецкий туристический концерн TUI получит государственный пакет помощи объемом почти в два миллиарда евро.

Тем временем авиакомпании продлевают приостановку полетов: так, "Брюссельские авиалинии" не вернутся в небо до 15 мая.