COVID-19: найти управу на врага можно только с помощью вакцины

В Европе уже сравнивают пандемию COVID-19 с ситуацией, которая сложилась сразу после окончания Второй мировой войны.

Чтобы победить коронавирус и защититься от него в будущем, нужна профилактика, самая надежная - это прививки, для которой требуется препарат - это вакцина.

По сведениям, которые имеются в распоряжении Всемирной организации здравоохранения, в мире сейчас ведется не менее 40 разработок, их цель - создать препарат, прививка которым и возникший в результате иммунитет сделают невозможным новые вспышки заболевания.

Но одно дело - создать формулу препарата, совсем другое - провести испытания, результат которых подтвердил бы его эффективность.

Вакцина предназначается для того, чтобы при заражении организм начал выработку антител, которые бы оказались неуязвимыми для рибонуклеиновой кислоты, имеющейся в строении вируса.

В Германии фармацевты и микробиологи из компании Curevac говорят, что испытания их препарата могут начаться уже в июне.

Тему продолжает Торстен Шуллер из Curevac: "Мы используем матричную РНК , чтобы заставить организм реагировать, производя антитела, мы словно бы сообщаем - "осторожно, тут опасно!" - не давая никакой другой информации, и в ответ на это организм начинает вырабатывать защитные элементы. Такого подхода к вакцинации и к самой вакцине не было, мы на этом пути первые".

Разработка Curevac заинтересовала и США, Трамп готов был предложить немецким специалистам миллиард долларов, чтобы их вакцина производилась исключительно для американского рынка.

Но пока вакцины нет, медики ищут пути лечить заразившихся уже сейчас, они комбинируют известные противовирусные и антибактериальные препараты с тем, чтобы помочь пациентам с COVID-19 поправиться.