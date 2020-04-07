Улицы Мадрида уже почти месяц необычно пусты. В Испании сохраняются одни из самых жёстких в Европе мер изоляции и карантина. 29 марта срок их действия был продлён ещё на две недели.

По последним официальным данным, в королевстве с начала пандемии COVID-19 заразились более 140 тыс. человек. Почти 14 тыс. инфицированных умерли.