Коронавирус в Таиланде: "Пинто" спешит на помощь

В Таиланде на фоне эпидемии коронавируса на помощь медицинскому персоналу приходят роботы. Умные машины доставляют находящимся в стационаре больным еду и лекарства. Таким образом, значительно снижается риск заражения врачей и медсестер от инфицированных коронавирусом пациентов. Робота "Пинто" сконструировали инженеры нескольких компаний стартапов совместно с сотрудниками Университета Чулалонгкорна. Шесть роботов уже доставлены в три больницы страны. Еще 50 клиник намерены приобрести "Пинто". Один робот обходится клинике в 1600 долларов.
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