Пустые улицы Глазго

На улицах самого густонаселённого города Шотландии пусто, как и в остальных мегаполисах Великобритании. На прошлой неделе было принято отложить крупнейшее политическое событие этого года в городе: конференция ООН по климату была запланирована на ноябрь, но организаторы сочли, что даже осенью ситуация не будет благоприятствовать масштабным международным форумам.
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