COVID-19: британского премьера перевели в палату интенсивной терапии

Состояние британского премьера за сутки, которые он провел в больнице, ухудшилось, что потребовало перевода Бориса Джонсона в палату интенсивной терапии.

Есть информация - ее сообщают медиа в Лондоне - что главе кабинета министров дают кислород, однако, как подчеркивается, он не подключен к аппарату ИВЛ.

О том, что он заразился коронавирусной инфекцией, Джонсон сообщил сам около недели назад, тогда же он проинформировал, что продолжит руководить правительством, находясь в карантине.

Джонсона на посту главы кабинета временно заменяет глава МИД Британии Доминик Рааб.

Накануне он заявил: "Могу сказать, что премьер провел спокойную ночь в больнице, у него хорошее настроение. Его наблюдают врачи, мы держим его в курсе происходящего, он остается руководителем правительства".

Свою поддержку Джонсону выразили главы государств, говоря о нем не как о политике, а как о друге.

Желаю такому сильному человеку, который никогда не сдается, моему хорошему товарищу, скорейшего выздоровления Дональд Трамп президент США

Эммануэль Макрон выпустил твит на английском, также поддержав самого Джонсона и близких британского премьера.

Откликнулась на новости и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В той или иной форме в поддержке функции дыхания и работы легких нуждаются примерно две трети пациентов с диагнозом Covid-19, которых помещают в стационар.