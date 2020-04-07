COVID-19 в Италии: эпидемиологическая кривая идёт вниз

В Италии снова снижается число летальных исходов от COVID-19 за сутки. По данным Департамента гражданской защиты, за 24 часа болезнь унесла жизни 604 человек. В понедельник скончались 636. Прирост числа инфицированных за день вышел на самые низкие показатели с 10 марта - 880 человек.

Джованни Рецца, Национальный институт здоровья Италии: "Наконец, после фазы стабилизации число новых случаев, похоже, снижается. Поэтому эпидемиологическая кривая выглядит несколько по-другому. Она идет вниз. Но, разумеется, мы очень осторожны".

Общее количество инфицированных с начала эпидемии увеличилось более чем на 3 тысячи человек и превысило 135 тысяч. Свыше 17 тысяч заболевших умерли.

Объединенные Арабские Эмираты направили на Апеннины самолет на борту которого десять тысяч тонн медицинского оборудования и материалов.

Две недели назад в рамках договорённости между Москвой и Римом на помощь итальянским медикам прибыли российские военные.