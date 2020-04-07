Споры о спорте и масках: Франция готовится к пику эпидемии

Во Франции ужесточают карантинные меры. Со вторника в Париже нельзя будет заниматься любым спортом в общественных местах с 10 утра до семи вечера. На остальной территории страны пока это разрешено в течение часа и не дальше километра от дома.

"Или вы запрещаете спорт совсем, что было бы, честно сказать, очень тяжело. Или вы не запрещаете его совсем. А такие полумеры выглядят странно", — говорит один из парижских спортсменов.

Французские власти ожидают скорого пика эпидемии в стране: в соседних Италии и Испании высшая точка уже, судя по всему, достигнута. Пока Франция остаётся пятой в мире по числу заразившихся — около 99 тысяч человек.

На этом фоне многие префектуры говорят о планах обязать всех граждан, выходящих на улицу, надевать защитные маски. Подготовку такого закона ведут, например, в Ницце. Пока этому препятствует дефицит: после декрета об изъятии защитных средств в свободной продаже в аптеках Франции маски достать почти невозможно. Поэтому на многих ткацких фабриках организуют массовое производство (средств защиты?).

Несмотря на рекомендации отдельных врачей, Всемирная организация здравоохранения пока призывает выдавать маски в первую очередь медикам, в то время как ношение масок здоровыми людьми в ВОЗ считают неоправданной мерой, которая может оказаться, наоборот, опасной, если обращаться с маской неправильно.