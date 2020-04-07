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Испания

В Испании число жертв COVID-19 выросло на 743 человека - власти

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 Андрей Позняков  & Euronews
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В Испании число жертв COVID-19 выросло на 743 человека - власти
Авторское право  Emilio Morenatti/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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В иберийском королевстве вновь выросло число жертв, составив за сутки 743 человека.

Всего в Испании количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет свыше 140,5 тыс пациентов, в палатах интенсивной терапии и реанимации находятся 7 069 больных, общее число умерших приближается к 14 тыс (13 798); 43 208 пациентов поправились.

Как отмечается, хотя цифры выявленных за сутки заболевших и умерших и выше показателей, сообщавшиеся накануне, они все равно очевидно ниже максимальных показателей по Испании, которые фиксировались еще несколько дней назад.

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