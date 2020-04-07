В Испании число жертв COVID-19 выросло на 743 человека - власти

В иберийском королевстве вновь выросло число жертв, составив за сутки 743 человека.

Всего в Испании количество заразившихся коронавирусной инфекцией составляет свыше 140,5 тыс пациентов, в палатах интенсивной терапии и реанимации находятся 7 069 больных, общее число умерших приближается к 14 тыс (13 798); 43 208 пациентов поправились.

Как отмечается, хотя цифры выявленных за сутки заболевших и умерших и выше показателей, сообщавшиеся накануне, они все равно очевидно ниже максимальных показателей по Испании, которые фиксировались еще несколько дней назад.