Тест на антитела к коронавирусу за 15 минут

Ученые во всем мире разрабатывают тесты на антитела к новому типу коронавируса. Во французской компании NG Biotech такой продукт уже производят. За четверть часа пациент сможет узнать, приобрел ли он иммунитет. Однако на сегодняшний день эти тесты имеются только в распоряжении медицинских лабораторий. В органах здравоохранения Франции рассматривают возможность более широкого их применения.

Милован Станьков-Пюжес, гендиректор NG Biotech: "В течение первых шести месяцев мы планируем произвести не менее шести миллионов тестов. Мы ищем способы производить еще больше этой продукции, потому что спрос на нее очень высокий".

Для проведения анализа достаточно буквально капли крови из пальца. Затем биологический материал нужно разместить на тест-полоске. Результат будет получен через пятнадцать минут.

Тест-полоска помещена в специальную коробочку. Таким образом, она защищена. Там же находятся и необходимые принадлежности для проведения анализа.

Проект поддерживает министерство обороны Франции: компании выделен миллион евро на разработку тестов второго поколения и налаживание их масштабного производства.

В России тест-системы на наличие антител к коронавирусу, как сообщило Федеральное медико-биологическое агентство, будут готовы к концу текущей недели.