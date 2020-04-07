В Китае больше не умирают

Ни один человек не умер за последние сутки в Китае от коронавируса - впервые с начала эпидемии. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения. По его данным, в стране почти отсутствуют местные случаи заражения, а количество прибывающих из-за границы заразившихся китайцев увеличилось за день на 32, до 983 человек.

Чтобы не допустить второй волны заболевания, власти сохраняют повышенные меры безопасности. По-прежнему действует целый ряд правил, регламентирующих поведение жителей в общественных местах. С 28 марта граница временно закрыта для иностранцев.

В общей сложности жертвами эпидемии COVID-19 в Китае стали, по официальным данным, более 3,3 тысяч человек. Из почти 82 тысяч заразившихся около 95% выздоровели. На протяжении последнего месяца власти сообщают о стабильном улучшении эпидемиологической ситуации.