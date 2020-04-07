Эпидемия в Центральной Европе: учителя поют серенады

Страны Центральной и Восточной Европы еще не подошли к пику заболеваемости СOVID-19. В то время как в Италии счет погибших идет на тысячи, а зараженных на десятки тысяч, в Чехии число инфицированных только приближается к пяти тысячам. Скончались 80 человек.

В Польше и Румынии корнавирус выявлен у более четырех тысяч жителей. Уровень смертности от СOVID-19 в этих странах соответственно два и четыре процента. В Словакии насчитывается около 600 инфицированных. Умерли два человека.

Президент Словакии Зузана Чапутова призвала граждан и далее соблюдать карантин. Послаблений не ожидается и во время Пасхальных праздников.

На Украине карантин и режим ЧС будет действовать до 24 апреля. Нарушителей задерживают и штрафуют.

Повсеместно в Европе школьников перевели на дистанционное обучение. Этот хорватский преподаватель поет песни своим ученикам. Скучает...

Иван Петранович: "Скажите, это очень мило. Музыка - одна из форм терапии. И это прекрасно. Музыка вызывает улыбку на лицах и отвлекает от повседневных забот".

Что касается пожилых людей, о них, как правило, заботятся их близкие. В этой румынской деревне к проблеме подошли творчески. Пенсионеры вывешивают на окнах или дверях объявления, сообщая так о своем состоянии и нуждах. В основном, просят купить продукты, медикаменты и средства для обработки помещений.

В Польше в затруднительном положении оказались гастарбайтеры, работающие в сфере услуг. Кафе и рестораны закрыты. Вернуться домой практически невозможно.

"В этом месяце я еще могу заплатить за квартиру, потому что получила зарплату за март, а за апрель? Я не смогу... Все наши планы рухнули в один момент, за секунду...И планы моего мужа, и мои, и детей ".

Для противодействия распространению инфекции власти Польши закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин.

В Польше, несмотря на эпидемию, власти всё еще планируют провести намеченные на 10 мая президентские выборы.