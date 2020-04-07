Борис Джонсон: состояние стабильное

Британский премьер-министр Борис Джонсон по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии, состояние пациента стабильное - заявили на Даунг-стрит.

Джонсон, у которого 26 марта выявили коронавирусную инфекцию, был госпитализирован в минувшее воскресенье с симптомами COVID-19. В понедельник политику стало хуже и его перевели в реанимацию.

Во вторник глава британского МИД Доминик Рааб, который в отсутствие Джонсона возглавляет кабинет, сообщил: "Я могу сказать вам, что за премьер-министром ухаживает превосходная медицинская команда в больнице Сент-Томас. В течение ночи пациент оставался в стабильном состоянии. Джонсон получает стандартное лечение с применением кислорода. Но дышит без посторонней помощи. Ему не требуется аппарат искусственной вентиляции легких, или иная неинвазивная поддержка функции дыхания".

По данным, британского минздрава, коронавирусом в стране инфицированы более 55 тысяч 200 человек. Число летальных исходов превысило шесть тысяч. За сутки скончались 786 заболевших COVID-19, что стало новым национальным антирекордом.