Королева Елизавета II: "Мы снова встретимся"

"Лучшие дни вернутся: мы будем вновь с нашими друзьями и семьями, мы снова встретимся": королева Елизавета II поблагодарила британцев, которые соблюдают карантин.

В телеобращении к нации, продлившемся чуть более четырех минут, Её величество признала, что страна переживает крайне непростые времена. По словам королевы, перебои принесли кому-то горе, многим — финансовые сложности и огромные изменения в повседневной жизни для всех.

"Вместе мы справляемся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что если мы будем оставаться едиными и непоколебимыми, то мы победим ее. "Надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как они повели себя, столкнувшись с этой проблемой и что те, кто будут жить после нас, смогут сказать, что нынешнее поколение британцев не было слабее предшествующих".

В больницах Великобритании скончались 4934 пациентов, у которых была обнаружена коронавирусная инфекция.

Между тем многие британцы в воскресенье — самый теплый с прошлого октября выходной в стране — проигнорировали карантин и устремились в парки и на пляжи.

Министр здравоохранения и социальных дел страны Мэтт Хэнкок призвал британцев соблюдать ограничения: "Я понимаю, что все хотят насладиться солнечной погодой, но жестокая правда о коронавирусе заключается в том, что он размножается при социальных контактах".

Хэнкок заявил, что власти могут ужесточить карантин, если правила будут нарушаться и дальше.

За последние сутки в стране скончался 621 пациент, всего около 48 тысяч жителей Великобритании заразились коронавирусом нового типа.