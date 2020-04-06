Опустевшие улицы Нью-Йорка

Кажется, такое можно увидеть только в кино... Нью-йоркская площадь Таймс-сквер, где обычно яблоку негде упасть, опустела. Яркими огнями по-прежнему горят все вывески, но сейчас здесь ни души.

Из всех американских городов Нью-Йорк оказался в наибольшей мере затронут эпидемией коронавируса: здесь проживают 70 тысяч зараженных (всего в США выявлено около 340 тысяч инфицирования).

Днем ранее мэр Билл де Блазио заявил, что аппаратов ИВЛ при нынешних темпах распространения инфекции хватит в лучшем случае на ближайшие 72 часа.