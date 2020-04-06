В Венеции закрыты рестораны, кафе, магазины и бутики, опустела и знаменитая площадь св. Марка. Но красота города без людей, без традиционных гондол, без шума и нашествия туристов становится еще более пленительной, величественной и неисчезающей, она напоминает о хрупкости самой жизни, которая оказывается главной ценностью человечества.
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