В Венеции закрыты рестораны, кафе, магазины и бутики, опустела и знаменитая площадь св. Марка. Но красота города без людей, без традиционных гондол, без шума и нашествия туристов становится еще более пленительной, величественной и неисчезающей, она напоминает о хрупкости самой жизни, которая оказывается главной ценностью человечества.