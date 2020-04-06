"Спасибо, что остаетесь дома": дрон снял опустевшие улицы Барселоны

Барселона - город, в котором жизнь кипит всегда... Но только не сейчас. Каталонская полиция опубликовала кадры, снятые дроном: некогда переполненные улицы совсем опустели.

"Спасибо, что остаетесь дома", "Спасибо, что сделали это возможным" Полиция поблагодарила жителей региона за то, что те соблюдают карантин.

Испания занимает первое место среди всех европейских государств по числу зараженных коронавирусом - более 130 тысяч человек, но уже четвертый день подряд количество смертей снижается. Карантин в Испании был введен в середине марта.