COVID-19: спасут ли мир черви-пескожилы?

В Бретани, на северо-западе Франции, возможно найден союзник в борьбе с COVID-19. Речь идет о морском пескожиле, черве с исключительными свойствами. Его гемоглобин близок к человеческому, но способен переносить гораздо больше кислорода. То, что пескожилы выживают и на суше и в воде заметил ученый-биолог Франк Заль.

Франк Заль, исследователь, гендиректор Hemarina: "Червь сопротивляется большому числу физико-химических факторов. Пескожил дышит только в море. В песке он перестает дышать на целых шесть часов. Так я обнаружил вещество, которое является маленьким кислородным баллоном, позволяющим червю продержаться шесть часов до следующего прилива. Но испытания только начинаются".

В течение последующих дней две французские больницы проведут эксперименты по применению крови червей морских пескожилов для лечения пациентов, страдающих респираторными заболеваниями, вызванными коронавирусом.

Способы лечения COVID-19 пытаются найти ученые во всем мире. Когда Тиффани Пинкни заболела, она молилась об одном: не заразить своих детей и коллег. Женщина выздоровела и надеется, что в ее крови есть нечто, что поможет другим больным.

По словам Брюса Сэйкисса, американского врача из Центра переливания крови, человек переболевший COVID-19, может быть донором: "Одного забора крови достаточно для того, чтобы помочь четырем пациентам".

Плазма крови тех, кто выздоровел, содержит антитела, которые выработал их организм, и которые могли бы помочь пациентам в острой фазе заболевания победить в борьбе с вирусом. Французские медицинские учреждения и институты проведут проведут клинические испытания и этого метода лечения.