Коронавирусный Альбион

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, заразившийся коронавирусной инфекцией, госпитализирован. Как отметили в канцелярии главы правительства, это - мера предосторожности, Джонсону проведут стандартные анализы в связи с тем, что симптомы болезни у него сохраняются уже более 10 дней. Ранее невеста Джонсона, которая находится на поздней стадии беременности, сообщила в Твиттере, что на протяжении недели у нее были симптомы коронавируса, но сейчас она чувствует себя лучше.

Накануне в связи со сложившейся в Великобритании ситуацией с обращением к нации выступила королева Елизавета II:

"Несмотря на то, что и раньше мы сталкивались с проблемами, на этот раз все иначе. Сейчас мы объединяем усилия со всеми народами по всему миру, используя великие достижения науки и наше инстинктивное сострадание. Мы добьемся успеха - и это будет успех каждого из нас".

С начала эпидемии от коронавирусной инфекции в больницах Великобритании скончались около 5 тысяч человек, заразились - почти 50 тысяч. При этом власти признают, что реальное число инфицированных может быть значительно выше, так как анализы берут только у госпитализированных пациентов.

Несмотря на то, что с 23 марта в стране действует карантин, с наступлением теплой погоды многие британцы стали его игнорировать. Причем - даже те, кто должен подавать пример. Так, главный врач Шотландии Кэтрин Кэлдервуд вынуждена была уйти в отставку после того, как стало известно, что она дважды нарушила режим самоизоляции, отправившись на выходных в свой дом для отдыха на восточном побережье. Особое возмущение вызвало то, что главврач, которая неоднократно призывала граждан оставаться дома, нарушила правила дважды.