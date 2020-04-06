Испания: самые низкие цифры за две недели

Число жертв коронавируса в Испании превысило 13 тысяч человек: в понедельник минздрав страны сообщил о 637 погибших за последние сутки. Этот показатель сокращается уже четвёртый день подряд. Сегодняшние цифры — как смертности, так и прироста заражений — самые низкие за две недели.

Мария Хосе Сьерра, центр чрезвычайных ситуация минздрава:

"Общее число случаев на сегодня 135 032, это число выросло на 4 273 по сравнению со вчерашним днём. Таким образом рост за сутки оставил 3%. Важно подождать ещё несколько дней, чтобы свести воедино эпидемиологические данные, но уже ясно, что подтверждается отмеченная нами тенденция к снижению".

Кроме того, снижается и число поступающих с острыми формами COVID-19 — это уменьшает нагрузку на отделения скорой помощи и реанимации.

Испания сейчас на втором месте в мире: после Италии — по числу умерших, после США — по числу заразившихся, а также после Китая — по числу уже оправившихся от болезни.

На этом фоне многие больницы перенимают инициативу одного из полевых госпиталей Мадрида: медики призывают граждан жертвовать книги для больных в карантине.