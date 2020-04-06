Всегда быть в маске?

Власти целого ряда стран, в том числе - Румынии, Германии, Франции и США, в последние дни рекомендовали своим гражданам надевать маски каждый раз, когда они вынуждены покидать карантин и выходить на улицу. Ранее такие рекомендации высказывались только в отношении медицинского персонала, обслуживающего зараженных коронавирусом пациентов.

Эти советы были обнародованы после того, как некоторые исследования показали, что новый коронавирус может передаваться через общение и дыхание, а не только при прикосновениях, кашле и чихании. Американские власти даже заявили, что ношение простой самодельной маски или шарфа может помочь остановить рост заболеваемости.

Всемирная организация здравоохранения также пересматривает свои рекомендации, но заявляет, что обеспокоена тем, что маски могут дать "ложное чувство безопасности", призывая людей к соблюдению мер гигиены и социального дистанцирования.

Меган Ранни, врач скорой помощи и исследователь Брауновского университета: "Мы уже исчерпали запасы, которые у нас были в США. В текущих отчетах федерального правительства говорится, что наши стратегические национальные запасы масок и другого защитного оборудования, в основном, исчезли. Все они отправились в Нью-Йорк, где в них так остро нуждаются. А остальные части страны остаются без запасов".

Рекомендации различных специалистов, оценки которых далеко не однозначны, порой, приводят обычных людей в растерянность. Так, недавнее исследование,

проведенное группой экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, показало, что на использованных марлевых масках новый тип коронавируса может сохраняться до недели.