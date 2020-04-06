Стресс-тест для рыболовства

На время забыв о коронавирусе, в сопровождении чаек и дельфинов, эти итальянские рыбаки возвращаются в порт Фьюмичино недалеко от Рима. Но с приближением к побережью реалии возвращаются - им приходится надеть маски перед встречей с торговцами. Когда страна на карантине, причин для радости нет.

Паскуале ди Бартоломео, рыбак: "Вы можете легко подсчитать - все сократилось на 50 процентов: продажи, заказы и наши доходы. Раньше мы отправлялись на рыбалку пять дней в неделю, а теперь из-за вируса и снижения заказов на морепродукты, мы выходим в море только три раза в неделю".

Похожая ситуация и во Франции. До карантина в порту Булонь-сюр-Мер каждую неделю продавалось около 60 тонн рыбы. Сейчас продажи упали до 15 тонн, а цены снизились на 20 процентов. 5 тысяч рабочих мест отрасли из-за пандемии оказались под угрозой.

Жан Мишель Левель, кооператив Etaploise: "Это катастрофа, иначе и не скажешь. Всем людям нужно заплатить, нужно оплатить расходы, но этого улова не хватит".

Однако есть и исключения. В албанском порту Дуррес около 50 женщин едва успевают справляться с работой. Они трудятся на консервном заводе, который процветает несмотря ни на что.

Орландо Сальваторе, владелец завода Nettuno: "Сейчас анчоусы приобрели еще большую ценность, потому что люди, находящиеся в заточении, готовят пиццу дома, что значительно увеличило продажи. Они выросли на 30%".

Впрочем, рыба, которую обрабатывают здесь сейчас, была выловлена в прошлом году. Как отразится коронавирус на новом промысле, пока никто не знает.