Благотворительность в Британии: денег нет, но она держится

Британские НПО открыто говорят, что деньги на их счетах стремительно тают, а в настоящий момент, когда в волонтерской помощи нуждается гораздо большее количество людей, добровольцы по-прежнему рассчитывают и на солидарность граждан, и на поддержку властей, которые требуются для продолжения работы.

Карл Уайлдинг, управляющий директор Национального совета НПО Британии, встревожен: "Сейчас нам как раз все больше и больше нужны свободные средства, поскольку наша помощь очень востребована. Да, есть изоляция, но это отнюдь не означает, что люди с онкологическими заболеваниями перестали нуждаться в поддержке, или вдруг прекратилось домашнее насилие, и мы должны быть в состоянии откликаться на все эти просьбы".

И если потребность в волонтерской работе растет, то счета НПО быстро опустошаются, поскольку традиционные формы сбора денег становятся невозможными в нынешних условиях.

Карл Уайлдинг объясняет, где сегодня - "узкие" места, которые требуется "расшить": "Мы не можем рассчитывать на обычную систему сбора пожертвований, мы также лишились возможности вести торговлю в магазинах, куда нам сдавали вещи, а мы их продавали, и полученная выручка шла на наши нужды. Нам также помогали организаторы спортивных соревнований, например, Лондонского марафона, и только одна отмена этого состязания проделала дыру в бюджетах НПО размером в 66 миллионов фунтов стерлингов.

St John Ambulance - одна из самых известных НПО британской столицы, она была крупнейшим получателем тех денег, что направлял Лондонский марафон на поддержку волонтеров, но именно сейчас и штатным сотрудникам, и добровольцам эти средства нужны, как никогда.

Управляющий директор НПО St John Ambulance Мартин Хьютон-Браун сознает весь комплекс проблем: "Очень простая арифметика. Очень. Мы получили за неделю взносов и пожертвований на полтора миллиона фунтов стерлингов. И мы уже потратили на то, чтобы доставить пациентов, нуждающихся в срочной госпитализации, в стационары, 1 млн 600 тысяч фунтов стерлингов. У нас пока есть запасы, мы сможем, экономя на всём, протянуть кое-как до августа, но если, судя по всему, к августу ничего не закончится, что мы будем делать, не очень понятно, так что нам придется жить взаймы, просить в долг крупные суммы".

НПО обращаются к правительству, чтобы то помогло им не только сориентироваться в данной ситуации, не только проконсультировало, как может измениться их деятельность, но и объяснило бы, какие меры власти будут предпринимать, чтобы поддержать тех, кто и дальше будет помогать, вне зависимости от наличия или отсутствия денежных средств.