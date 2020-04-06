В Нью-Йорке тигр заразился коронавирусом

Тигрица Надя из нью-йоркского зоопарка заразились коронавирусом. У животного начался сухой кашель и пропал аппетит. Это первый случай передачи SARS-CoV-2 от человека к дикому животному.

Как предполагается, тигрица заразилась от смотрителя, у которого до недавнего времени не было никаких симптомов. Сухой кашель и снижение аппетиты выявлены еще у шести зверей: у сестры Нади, у двух амурских тигров и у трех львов, однако им тест на коронавирус пока не проводили, поскольку для этого требуется общий наркоз.

В заявлении зоопарка говорится, что все звери чувствуют себя хорошо, но неизвестно, как именно вирус отразится на животных, так как разные млекопитающие по-разному реагируют на инфекции.

Ранее коронавирус был выявлен у нескольких домашних животных. В марте в Бельгии заболела кошка. В Гонконге аналогичный случай произошел с двумя собаками.