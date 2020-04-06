Российские медики от Бергамо до Валево

В понедельник в Бергамо начал принимать пациентов полевой госпиталь, развёрнутый с помощью российских и итальянских военных врачей. Комплекс рассчитан на 142 койки, там работают 200 российских и итальянских специалистов, которые прошли подготовку в городской больнице.

Российские военные прибыли в Италию две недели назад в рамках договорённости между Москвой и Римом. Помимо оборудования госпиталя, специалисты войск РХБЗ провели санобработку 17 домов престарелых в Ломбардии.

В Сербии российские военные начинают дезинфекцию в центральной больнице города Валево: этот район в ста километрах от Белграда является эпицентром COVID-19 в стране.

Ранее специалисты работали в сербской столице, проводя обеззараживание улиц и медицинских учреждений, включая крупнейший родильный дом Сербии.