Самоизоляция и религия: необычная служба в Сеуле

Необычное богослужение прошло в Сеуле. Десятки верующих приехали на службу на своих машинах и слушали священника не выходя из автомобилей. Власти страны продлили период социального дистанцирования до 19 апреля. Но священники и прихожане, похоже, нашли выход.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее за сутки увеличилось на 81 и, таким образом, возросло до 10 237. Такие данные сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения. Как отмечается в заявлении, шесть пациентов умерли от заболеваний, вызываемых коронавирусной инфекцией. Ранее ведомство информировало о 10 156 случаях инфицирования коронавирусом и 177 умерших от вызываемых им болезней.