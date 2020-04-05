Барселона: карантинная вечеринка

Жители одной из барселонских улиц вышли на балконы и высунулись из окон своих квартир, чтобы принять участие в субботней вечеринке. Несколько молодых людей вытащили на террасу музыкальную аппаратуру и устроили настоящую дискотеку. "Добрый вечер, соседи!" - кричали диджеи, которым аплодировали из близлежащих домов. "Добро пожаловать! Дворники, полицейские и все, все, все!" К слову, стражи порядка откликнулись на призыв: на звуки музыки прибыли сразу четыре полицейские машины. В Восемь часов вечера, по сложившейся традиции, барселонцы поблагодарили врачей, ведущих борьбу с коронавирусом на переднем крае.
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