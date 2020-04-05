На севере Боготы представители колумбийской полиции преподают уроки аэробики жителям многоэтажных домов, которые должны оставаться дома из-за карантина. Ограничительные меры были введены в стране 24 марта для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В стране выявлено около 1300 случаев заболевания, скончались 25 человек.
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