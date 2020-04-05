Помочь стране: в Чите люди с ограниченными возможностями шьют маски

Текстильная фабрика в Чите, где трудятся люди с ограниченными возможностями, теперь вместо белья и перчаток выпускает защитные маски. Город столкнулся с дефицитом этого товара, после того как имеющиеся маски были направлены медицинским работникам. Эта небольшая компания производит 800 масок в день.

Светлана Бейина сотрудница предприятия: "В связи с эпидемией, конечно, нам нужно выручать страну, поднимать ее. В аптеках масок нет, поэтому наше предприятие - в помощь".

Минздрав России рекомендовал сотрудникам аптек, магазинов, МФЦ, МВД и другим работникам, которые общаются с большим количеством людей, носить индивидуальные средства защиты для профилактики коронавирусной инфекции и регулярно и обрабатывать руки антисептиком.

В России на 5 апреля зафиксированы 5 389 случаев заражения коронавирусом, 355 человек выздоровели. Умерли 45. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (3 893).