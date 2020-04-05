Коронавирус в Италии: умерли 525 человек, это наименьший суточный показатель с 19 марта

Власти Испании заявляют о замедлении темпов эпидемии коронавирусной инфекции, число выявляемых за сутки заболевших и погибших снижается. За последние 24 часа коронавирусом нового типа в стране заразились 6023 человека, общее число составляет 130759, умерли 674 заболевших. Накануне правительство решило до 25 апреля продлить действие режима повышенной готовности.

Сальвадор Илла, министр здравоохранения Испании, заявил:

"Всего три недели назад ежедневный показатель прироста заболеваемости составлял 22%, в прошлый понедельник он снизился до 12% и сегодня прирост в 5% подтверждает, что темпы эпидемии замедляются".

Пиренейское королевство занимает второе место в мире после Италии по числу жертв и вторую позицию после США по количеству инфицированных.

В Италии также с осторожностью говорят о замедлении темпов эпидемии. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 525 человек, это самый низкий суточный показатель с 19 марта. Всего с начала вспышки заболевания умерли 15887 человек, в субботу 681. Общее число выявленных заражений за время эпидемии составило 128 948. За последние 24 часа выявлено 4316 новых случаев, меньше, чем в субботу (4805). Выздоровели 21 815 пациентов. В отделениях интенсивной терапии сейчас лежат 3977 человек, из них 1317 в Ломбардии. Власти этой области обязали всех местных жителей надевать защитные маски.