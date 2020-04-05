Франция: соблюдайте карантин!

Во Франции от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за послдение сутки скончались 357 человек, это самое низкое число за неделю. Количество жертв превысило восемь тысяч. Всего в больницах с начала эпидемии умерли 5889 пациентов, отдельно ведется статистика по домам престарелых, где с 1 марта скончались 2189 заразившихся. Около семи тысяч больных во Франции находятся в реанимации, но с каждым днем число таких госпитализаций становится меньше. Количество выявленных случаев заражения составило 70478.

В министерстве здравоохранения Франции подчеркивают, что пик эпидемии еще не пройден.

Жители страны обязаны соблюдать режим карантина уже на протяжении трех недель. В субботу был усилен контроль на дорогах, чтобы предотвратить массовый выезд граждан в связи с началом пасхальных каникул. А в воскресенье в Париже стражам порядка пришлось напомнить многим горожанам о том, что всеобщий режим самоизоляции нарушать нельзя несмотря на солнечную погоду.