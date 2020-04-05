COVID-19: в Британии зарегистрировано 708 новых смертей

Количество зараженных коронавирусом в Британии превысило 41 тысячу человек, всего анализы были сделаны свыше 183 тысячам человек.

За сутки количество летальных исходов увеличилось на более чем 700, перевалив порог в 4 440 смертей.

Невеста премьера Джонсона, которая ждет ребенка, в своем "Твиттере" сообщила, что на протяжении недели у нее были симптомы коронавируса, но что сейчас она чувствует себя лучше.

Вместо самого Бориса Джонсона, который находится в карантине, поскольку он также заразился коронавирусом, перед журналистами выступил его соратник и член правительства Майкл Гоув: "708 человек умерли от COVID-19 за прошедшие 24 часа, это самый высокий уровень летальности, зарегистрированный с момента начала эпидемии".

Во Франции полиция удваивает контроль, поскольку сразу в нескольких регионах страны начались пасхальные каникулы. Но покидать жилище и отправляться в путешествие запрещено, свыше 160 тысяч полицейских и жандармов в течение выходных проверяют, как французы соблюдают карантинные меры.

В Германии, где число заразившихся постепенно приближается к 100 тысячам человек, наблюдается один из наиболее низких уровней смертности от вызванного коронавирусом COVID-19, с начала эпидемии в ФРГ от этого недуга и сопровождающих его осложнений скончались чуть больше 1 400 жителей страны.