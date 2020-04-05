Испания - главный в Европе очаг заражения COVID-19

В Испании за сутки зарегистрированы 674 новых смерти от коронавирусной инфекции, таким образом, общее количество летальных исходов приблизилось к 12-ти с половиной тысячам (12 418), также диагностированы свыше 6 тысяч (6023) новых случаев заражения, иберийское королевство - вторая страна после США, наиболее сильно затронутая эпидемией COVID-19.

Власти используют военную лексику, и это соответствует моменту, поскольку в Мадриде действует полевой госпиталь - на месте конференц-центра, и работает морг - на месте крытой ледовой арены.

Вот что накануне заявил премьер-министр страны Педро Санчес: "Мы не будем спешить, отменяя или ослабляя карантинные меры, мы не хотим, чтобы это привело к катастрофе и второй волне эпидемии".

Италия же лидирует среди стран-членов ЕС по количеству смертей от COVID-19, их свыше 15 тысяч.

Ломбардия остается наиболее зараженной областью Апеннин.

Вв настоящий момент власти в Риме рассматривают гипотезу, согласно которой возможность возобновить работу будет зависеть от наличия иммунитета к коронавирусу, а для этого требуется провести анализ крови на присутствие антител.