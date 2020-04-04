Одну из известнейших велогонок Европы «Тур Фландрии» из-за коронавирусной пандемии решили провести… в онлайн-формате. 13 спортсменов соревнуются на велосипедах, установленных на ролики, с помощью которых организаторы будут подсчитывать скорость и (в кавычках) «пройденное» расстояние. Для зрителей организовали трансляцию заездов в Интернете.

«Тур Фландрии» проводится с 1913 и входит в пятёрку наиболее уважаемых велогонок, так называемых «Монументов велоспорта». Ежегодные заезды прерывались лишь однажды — во время Первой мировой войны. В последнее время в «Туре Фландрии» участвуют более 150 спортсменов из разных стран мира. На фоне отмены крупных международных спортивных мероприятий, организаторы не скрывают опасений за будущее велоспорта в целом.

Спорт, конечно, серьёзно пострадает, потому что он зависит от спонсоров, от прав на трансляции, а все связанные с этим компании терпят убытки. Поэтому бы опасаемся в целом за будущее спорта, и в частности за велоспорт, который представляет собой достаточно хрупкую экосистему, где команды почти на 100 процентов зависят от спонсоров. Томас Ван Ден Шпигель глава Flanders Classic

Коронавирус в этом году помешал проведению многих соревнований, в их числе может оказаться и велогонка «Тур де Франс». Ранее появлялись сообщения, что она может быть сокращена и перенесена в Южную Корею.