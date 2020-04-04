Спорт во время карантина

Карантин когда-нибудь закончится и соревнования возобновятся, поэтому спорстменам нельзя терять форму. Футболисты одного из самых титулованных клубов мира — мюнхенской "Баварии" —тренируются вместе онлайн. Чтобы поддержать командный дух недавно к ним присоединился Арьен Роббен, который в прошлом году завершил профессиональную карьеру футболист.

В Австрии многие известные спорстмены опубликовали видео домашних тренировок. Чемпиону Европы по настольному теннису Роберту Гардошу помогает дочка. А гимнастка Николь Рупрехт показала, что и в домашней обстановке всегда можно найти способ делать упражения. Паралимпиец Томас Гайерспихлер говорит, что бицепсы можно накачать, используя бидон для молока или велокамеру, но главное — найти повод для шуток и возможность отвлечься от карантина.

А Хавьер Кастильеехо, который считается лучшим боксером за всю историю испанского профессионального бокса, стал волонтером Международного комитета Красного Креста и привозит продукты питания поожилым людям.