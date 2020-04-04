В Испании продлевают карантин

Правительство Испании для сдерживания эпидемии коронавирусной инфекции решило до 25 апреля продлить в стране действие режима повышенной готовности. Эту меру должен одобрить конгресс депутатов.

Премьер -министр Испании Педро Санчес заявил: "Мы уверены, что это время потребуется нашей системе здравоохранения, чтобы восстановиться и нашему обществу, чтобы остановить распространение вируса и начать процесс де-эскалации". По словам премьера, три недели, проведенный в изоляции, принесли свои плоды.

На сегодняшний день в Испании подтверждено около 125 тысяч случаев заражения новым коронавирусом. Выздоровели уже свыше 34 тысяч пациентов. За сутки в Испании от коронавируса умерли 809 человек. Общее число жертв составляет 11744.

Власти Испании говорят о том, что королевство уже достигло пика распространения коронавируса в стране. Ограничительные меры помогли снизить показатель прироста заболеваемости: на прошлой неделе он превысил 20%, а в субботу опустился до 6%.

Педро Санчес предупредил жителей страны, что выход из карантина будет происходить постепенно.